Geen hoop meer op overlevenden na vliegtuigcrash in Nepal: al 68 lichamen geborgen

De meeste inzittenden hadden de Nepalese nationaliteit, maar er waren ook een tiental buitenlanders aan boord. Het zou gaan om een Australiër, een Fransman, een Argentijn, een Ier, 2 Zuid-Koreanen, 4 Russen en 5 Indiërs. Uit de gegevens die Buitenlandse Zaken kon verzamelen via de ambassade in New Delhi, blijkt dat er geen Belgen op de passagierslijst stonden.

Het gaat om de zwaarste vliegtuigramp in het land in 30 jaar tijd. De premier van Nepal heeft een dag van nationale rouw afgekondigd. Zijn regering is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de crash. Intussen zouden wel al de zwarte dozen van het toestel teruggevonden zijn. Daarop bevinden zich de vluchtgegevens en de cockpitgesprekken. Die kunnen mogelijk meer inzicht bieden in wat er is gebeurd.

KAART - Pokhara is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Nepal: