Onderzoek naar diefstal gouden kunstwerk van Arne Quinze in Knokke-Heist na 5 jaar afgerond, dader blijft spoorloos

Arne Quinze en zijn advocaat willen niet te lang bij het afgesloten onderzoek blijven stilstaan. "Het is jammer dat het kunstwerk is gestolen in de eerste plaats", reageert advocaat Joris Roesems. "In de tweede plaats is het jammer dat er geen dader gevonden is. We hebben het volste vertrouwen in de onderzoekers. Als er geen resultaat werd geboekt, dan vrees ik dat wij ons daarbij moeten neerleggen."