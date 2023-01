Rijkste 1 procent steeds rijker, mede dankzij energie- en koopkrachtcrisis: "Superrijken fors meer belasten is enige uitweg"

In ons land heeft de rijkste 1 procent bijna een kwart van alle rijkdom in handen, wat meer is dan de onderste 70 procent van de Belgische bevolking samen. Wereldwijd verzamelde de rijkste 1 procent van de wereldbevolking bijna twee derde van alle nieuwe rijkdom die sinds 2020 is gecreëerd. Dat is bijna twee keer zoveel geld als de onderste 99 procent.

Volgens Oxfam heeft de coronacrisis en de koopkrachtcrisis de rijkste toplaag van de wereldbevolking geen windeieren gelegd. "Het vermogen van miljardairs steeg in 2022 met de snel stijgende winsten uit voedsel en energie", klinkt het.