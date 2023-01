Parket opent onderzoek naar mogelijke pesters na zelfdoding van tiener uit Beveren-Leie

Met het onderzoek wil het parket nagaan of er inderdaad sprake was van pesterijen. In een eerste fase zullen de ouders uitgenodigd worden voor verhoor. Een opsporingsonderzoek wordt gevoerd door het openbaar ministerie en kan eventueel leiden tot een gerechtelijk onderzoek met een onderzoeksrechter.

Het parket wil nagaan wat er precies is gebeurd. "Het is in de loop van de voorbije maanden duidelijk geworden dat een aantal concrete gebeurtenissen ertoe hebben geleid dat de jongen de wanhoopsdaad heeft gepleegd", vertelt advocaat Thomas Vandemeulebroucke die de ouders vertegenwoordigt. Zo zou de jongen onlangs naar een fuif geweest zijn waar er iets gebeurd is dat de druppel te veel betekende, maar daar is nog veel onduidelijkheid over.