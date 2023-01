Preses van VUB-studentenkring Solvay die mogelijk betrokken is bij verkrachtingszaak, mag toch opnieuw naar de les

In beroep krijgt de student nu wél gelijk. De VUB mag het campusverbod niet uitvoeren, of de universiteit moet een dwangsom van 200 euro per dag betalen, met een maximum van 15.000 euro. Volgens het hof van beroep in Brussel is niet bewezen dat de student een verdachte is in een verkrachtingszaak. "De VUB maakt volgens het Hof niet aannemelijk dat de maatregel feitelijk verantwoord, noodzakelijk of proportioneel is. De rechten en vrijheden van de student zijn onrechtmatig ingeperkt door de VUB", zeggen de advocaten van de preses, Marc Stommels en Jan Fransen.