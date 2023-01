Nog meer zieken op het werk in 2022 dan in de coronajaren: gemiddeld waren Belgen 7,5 dagen afwezig

Dat de cijfers in 2022 zo hoog liggen, heeft ten dele te maken met de piek van afwezigheden in december. "We vermoeden dat corona, griep en RSV de boosdoener zijn en uiteindelijk van 2022 een recordjaar hebben gemaakt." Toch was de trend naar meer kort ziekteverzuim in de Belgische bedrijven was in september al zichtbaar.