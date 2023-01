Voortaan kunnen ook goede vrienden een deel van de assen meenemen na een crematie

Voor een overlijden vullen veel mensen naast een testament vaak ook een wilsbeschikking in. Daarin kan je aangeven wat er met je lichaam gebeurt na overlijden. Je kan onder andere aangeven of je kiest voor een begrafenis of voor een crematie en in welke gemeente je een laatste rustplaats wil.

Mensen die hun lichaam aan de wetenschap willen schenken, kunnen dat ook aangeven in de wilsbeschikking, maar moeten op dit moment daarnaast ook een apart document aanvragen en invullen bij de gemeente. "Dat laatste schaffen we af", verduidelijkt Somers. "In de toekomst zal het dus volstaan om de wens in je wilsbeschikking op te nemen."