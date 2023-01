Rijrichting in 3 straten omgekeerd om verkeer in Antwerpse wijk Kiel vlotter te krijgen

Om de wijk bereikbaar te houden, wordt ook het verkeer in de De Bosschaertstraat, die parallel loopt, omgekeerd. "Hetzelfde gaan we doen met de Pieter Génardstraat, dat is de verbindingsstraat tussen de Abdijstraat en de De Bosschaertstraat. Daar is nu soms spookverkeer omdat mensen niet willen omrijden."