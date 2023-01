Na arrestatie van meest gezochte maffiabaas: hoe groot is hun greep op Italië nog?

Denaro is opgepakt in een privéziekenhuis in Palermo. Dat doet meteen de geruchtenmolen draaien. Was het personeel van het ziekenhuis op de hoogte dat de meest gezochte maffiabaas in hun ziekenhuis verbleef? En waarom was Denaro daar?

"In het verleden had je maffiabazen die dokters en chirurgen waren, dat is niet ongebruikelijk", vertelt Dickie. Al geldt dat ook voor andere hooggeplaatste beroepen. 'Elke economische activiteit die van de staat afhankelijk is, is kwetsbaar voor het rommelen met contracten. Dat is hoe de maffia veel geld verdient. En uiteraard gaat er veel geld om in het gezondheidssysteem."

"We zullen dus moeten afwachten of er nog arrestaties volgen, of ze echt wisten met wie ze te maken hadden. Maar daar is het nu nog te vroeg voor." In ieder geval was Denaro zo goed als zeker in het ziekenhuis als patiënt. "Hij ging niet naar het ziekenhuis om zijn investeringen te inspecteren. Hij was daar omdat hij ziek was." Naar verluidt had Denaro kanker.