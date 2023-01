Sint-Antoniusvieringen in onder meer Oud-Turnhout en Pelt beschermd als immaterieel erfgoed

De traditie is ontstaan toen de boeren hun vee wilden beschermen tegen ziektes. Het vee was hun kapitaal. Daarom lieten ze het zegenen door de pastoor. "Maar als je iets wil afdwingen, moet je vaak iets in de plaats geven", zegt Jan Aerts, voorzitter van de werkgroep 500 jaar Sint-Antonius in Oosthoven. "In de winter wordt er geslacht. Wellicht was er al een deel van het varken op de feesttafel beland met Kerstmis, maar er was nog wel wat over om op de naamdag van Sint-Antonius te schenken aan de pastoor. De varkenskop stond centraal. De pastoor verdeelde het vlees dan onder de armen. Sint-Antonius schonk ook alles weg en ging in armoede leven. Daarom hebben ze hem uitgekozen als beschermheilige."