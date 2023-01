Sint-Martinuskerk in Aalst afgesloten nadat stofwand naar beneden valt, ook andere wanden worden gecontroleerd

Gisteren was er een uitverkocht evenement rond Daens in de kerk gepland: Erfgoedcel Denderland zou de film over de Aalsterse priesters projecteren, in het bijzijn van regisseur Stijn Coninx. Het evenement werd verplaatst en ging door in schouwburg De Werf. De kerkdiensten van afgelopen weekend gingen door in een nabijgelegen school.