Spaanse regio Castilië en León voert strengere abortusregels in, Spaanse regering dreigt met gerechtelijke stappen

Met de nieuwe abortusregels hoopt de regionale regering van Castilië en León het aantal abortussen te verminderen. In Castilië en León vormen de conservatieve Partido Popular en de uiterst-rechtse partij Vox een meerderheid. Het is de eerste regio waar Vox echt in de regering zit. Eerder verleende de partij wel al gedoogsteun op regionaal niveau. In Castilië en León wonen zo'n 2,5 miljoen mensen (op een totaal van 47 miljoen Spanjaarden).

Vox staat erom bekend tegen abortus te zijn. Viceminister-president Juan García-Gallardo (Vox) stelde de maatregel eind vorige week al voor. "Elke ouder die het wil zien, zullen we rechtstreekse beelden tonen van het hoofd, de handen, de voeten en de vingers. Kortom, alle delen van het lichaam van het kind dat gedragen wordt."

García-Gallardo uitte toen ook kritiek op het "sociale drama" dat de vele abortussen in Spanje in zijn ogen zijn. Met deze nieuwe regels zouden vrouwen "meer bewuste" beslissingen moeten kunnen nemen, voegde hij eraan toe. De nieuwe regelgeving in Castilië en León is gebaseerd op soortgelijke regels in Hongarije, ingevoerd door de conservatieve regering van premier Viktor Orbán.