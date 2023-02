Babysit of poetshulp in het oog houden met "slimme" huishoudtoestellen? Ruim de helft van de Vlamingen zou het doen  

"Het debat rond hoe huishoudtoestellen data verzamelen, maar ook een uitdaging vormen voor de privacy van anderen, staat nog in zijn kinderschoenen", zegt professor De Wolf. "De technologie is steeds meer voor handen, maar we hebben nog niet goed nagedacht over enkele fundamentele vragen."

"Wat is bijvoorbeeld goed ouderschap? In welke mate is het goed om je kinderen zo in de gaten te houden? Hebben kinderen nog wel genoeg vrij spel zonder ouderlijke controle? Op termijn moeten organisaties als Child Focus zich ook in dit debat gaan mengen."