Spontane stiptheidsactie bij werknemers maatwerkbedrijf Bewel in Pelt na aangekondigde sluiting: "Wij willen samenblijven"

"De mensen van Bewel in Pelt zijn echt familie geworden voor mij", zegt Tiffany Fiers die al 5 jaar bij Bewel werkt. "De monitoren zijn zoals onze tweede ouders, we zijn er kapot van dat we hier weg moeten. Ik wil dat ons team samenblijft. Er zijn hier mensen die een beperking hebben en jammer genoeg niet overal terechtkunnen. Mensen met autisme hebben vaste personen nodig waarmee ze kunnen werken. Als die dan van elkaar worden gescheiden, wordt dat een ramp."

Mark Cox heeft autisme en werkt al 11 jaar bij Bewel. "Ik heb het gevoel dat mij mijn vertrouwde omgeving is afgenomen", zegt hij. "Ik had hier heel goede collega's en het is jammer dat dit zal verdwijnen." Ook Siele Goossens is geschokt na het horen van het nieuws over de sluiting. "We dachten dat we een nieuw gebouw zouden krijgen zodat we toch samen konden blijven, maar nu worden we toch uit elkaar getrokken."