Union-CEO Bormans: "Eigen stadion nodig om financieel te overleven"

Op de vraag van een aanwezige of de club niet gewoonweg haar thuismatchen kan afwerken in het Lotto Park, van stadsconcurrent Anderlecht, antwoordde Bormans laconiek. “Ik weet niet of u een fan bent, maar ons DNA is niet dat van Anderlecht: veel fans van RSCA komen van buiten Brussel en die club zet zwaarder in op het belang van vips. Bovendien, met een eigen stadion kan Union in de toekomst overleven met eigen middelen.”