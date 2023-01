Agent van elite-eenheid van politie in Londen bekent 24 verkrachtingen van 12 vrouwen

Vandaag heeft hij tijdens een rechtszaak in Londen bekend dat hij in de periode van 2003 tot 2020 12 vrouwen in totaal 24 keer verkracht heeft, melden Britse media. In december vorig jaar had hij al 20 verkrachtingen bekend, vandaag kwamen daar nog 4 bij. In totaal bekende hij zelfs 49 misdrijven tegen de vrouwen. Hij pleitte ook schuldig aan 9 aanrandingen, 2 pogingen tot verkrachting en 3 ontvoeringen.



In al die jaren werd 9 keer melding gemaakt van zijn wangedrag bij de Met. Hij werd tot tweemaal toe gescreend door de Met en daarna zelfs gepromoveerd tot de elite-eenheid waar hij tot voor kort voor werkte.