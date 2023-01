Antwerpenaar (71) veroordeeld voor maken en bezitten van beelden van kindermisbruik

De zeventiger zei dat hij al 15 jaar pornowebsites bezocht en dat hij op een bepaald moment ook kinderen was tegengekomen. Dat had zijn interesse gewekt. In zijn gsm en camera werden duizenden pornografische beelden teruggevonden van en met vaak erg jonge kinderen, gesorteerd in mappen. De man had ook foto's van minderjarigen uit zijn directe omgeving gefotoshopt op naakte lichamen of in pornografische scènes met zichzelf. Hij schreef ook gedetailleerde seksuele fantasieverhalen over een aantal van hen.