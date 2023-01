Vrachtwagen met kraan kantelt en klieft woning doormidden in Eeklo

Het incident gebeurde rond 8.45 uur. Een vrachtwagen met kraan kwam renovatiemateriaal leveren aan een huis in de Brugsesteenweg in Eeklo. De woning werd al een tijdje gerenoveerd, en dus was er niemand in het huis aanwezig.

De vrachtwagen met kraan kantelde en kwam tegen de gevel terecht. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het huis is groot.

Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse omdat de vrachtwagen tijdens het kantelen enkele elektriciteitskabels had geraakt. Het incident zorgde ook een tijd voor verkeershinder op de Brugsesteenweg in Eeklo.