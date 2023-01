Begeleidster die iedereen redde, maar zelf verbrand raakte bij gasexplosie in Oostende, mag brandwondencentrum verlaten 

"Het is een aangename stap voor Friedl dat zij opnieuw in haar eigen huis kan wonen en van daaruit kan revalideren. Ze is zeker in staat om te praten, ze mag sinds enige tijd ook bezoek ontvangen. Wij kregen regelmatig berichtjes van haar. Stappen moet ze wel nog doen onder begeleiding of met hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rollator. Spieren zal ze nog opnieuw moeten aanscherpen of ontwikkelen."