Olympische Spelen van 2026 tot 2032 op alle kanalen van VRT te zien

"De Olympische Spelen maken deel uit van de kernopdracht van VRT, ze vormen het moment bij uitstek waarop populaire en kleinere sporten samen kijkers, luisteraars en gebruikers bereiken, inspireren en entertainen", legt Pieter De Windt, hoofdredacteur Sporza, uit. "Ook kleine of nieuwe sporten vinden via de Olympische Spelen hun weg naar een groot publiek. Dat Sporza en VRT nu tot 2032 zeker zijn van die rechten is vanzelfsprekend een succes. We kijken ernaar uit om dat op de kwaliteitsvolle, begeesterende en meeslepende manier te kunnen blijven doen, zoals de Vlaming van ons gewend is."