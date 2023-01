VTI Roeselare richt rouwhoek in voor familie uit Hooglede die getroffen is door CO-vergiftiging

Het nieuws van het drama in Hooglede kwam hard aan in het Vrij Technisch Instituut in Hooglede. De papa die overleed is een oud-leerling. Ook het andere dodelijk slachtoffer, de oudste van 16, liep er school, samen met zijn broer van 14 die nog in het ziekenhuis ligt. Er is een rouwhoek voor hen ingericht en er is ook begeleiding voor hun vrienden en klasgenoten.

"We hebben het gevoel dat de meeste leerlingen willen dat de lessen verder doorgaan", zegt directeur Paul De Brabander. "Ook voor leerkrachten proberen we het nodige te doen. Collega's die vier jaar met die leerlingen hebben gewerkt en dan geconfronteerd worden met een overlijden, dat komt heel hard binnen. We gaan kijken hoe we het rouwproces kunnen begeleiden en welke rouwmomenten we nog kunnen inlassen de komende weken."