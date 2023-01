"Pink Monday" bij Eribel in Rijkevorsel: "Ook onze mannen dragen roze in de strijd tegen borstkanker"

Vzw Pink Ribbon lanceerde de oproep naar bedrijven om vandaag roze kledij te dragen. De organisatie zet zich in voor de strijd tegen borstkanker. Ze willen van "Blue Monday" een "Pink Monday" maken en bedrijven doen inzien hoe belangrijk de opvang is van werknemers die een diagnose van kanker krijgen. Ook de steun achteraf is heel belangrijk. In totaal doen meer dan 50 bedrijven mee aan de actie, waaronder dus ook Eribel.