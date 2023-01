Brandweer Westhoek moet tientallen interventies doen door wateroverlast

Niet alleen de regen zorgde voor problemen, ook de wind waaide krachtig. In de Vlamertingestraat in de Ieperse deelgemeente Elverdinge is een boom omgevallen. In de val heeft de boom enkele elektriciteitskabels geraakt. De weg is voorlopig versperd in afwachting van herstellingen door netbeheerder Fluvius.