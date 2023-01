Weer of geen weer, amateurfotograaf Danny fietst dagelijks door het Maasland voor de mooiste foto’s, ook van overstroomde fietspaden

Vanrusselt is in de buurt bekend om z’n foto’s die hij maakt van alle natuur- en weerfenomenen rond de Maas: “Ik post de foto’s dan op sociale media en ik krijg toch elke keer heel wat reacties”, zegt hij trots. “Ik stuur de foto’s ook door naar het #vrtweer en als ik geluk heb, komen mijn foto’s op televisie. Zo heeft de VRT al 57 foto’s van mij geselecteerd voor het weerbericht. Maar ook de gemeente volgt me en die delen ook mijn foto’s. En soms verschijnen die ook wel eens in het gemeenteblad van Maasmechelen.”