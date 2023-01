Opnieuw rechtstreekse vluchten van Antwerpen naar Londen: "Vierde keer, goede keer"

De Luxemburgse luchtvaartmaatschappij Luxair zal de Britse hoofdstad 4 keer per week aandoen. Vanaf maart zelfs 5 keer. Luxair is op 4 jaar tijd de vierde luchtvaartmaatschappij die vanuit Deurne op Londen vliegt. Air Antwerp werd genekt door de coronacrisis, Flybe stopte er in 2019 mee wegens een te lage bezettingsgraad en in 2018 moest VLM de boeken neerleggen. Maar Luxair heeft er alle vertrouwen in dat de route een succes wordt.