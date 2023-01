Wit-Rusland en Rusland houden militaire oefeningen: voorbode voor nieuw grondoffensief in Oekraïne?

Volgens Wit-Rusland zijn de geplande luchtmachtoefeningen puur defensief, om zich te kunnen beschermen tegen provocaties vanuit Oekraïne. "We blijven terughoudend en geduldig. We houden ons kruit droog," zegt Pavel Muravejko van de Wit-Russische Veiligheidsraad. "De situatie aan de zuidgrens van ons land met Oekraïne is niet erg kalm en Oekraïne heeft ons al eerder geprovoceerd." De Wit-Russische president Loekansjenko ontkende eerder al dat hij zich wil mengen in deze oorlog.

Ook Moskou ontkent dat het de Wit-Russische president onder druk zet om een meer actieve rol op te nemen in de oorlog. Maar Oekraïne heeft daar twijfels bij. De regering in Kiev waarschuwt al veel langer voor mogelijke aanvallen vanuit Wit-Rusland. Vorige week nog zei president Volodimir Zelenski dat het land klaar moet staan aan zijn grens met Wit-Rusland.

De militaire opbouw in Wit-Rusland doet denken aan wat we precies een jaar geleden zagen gebeuren aan de grens met Oekraine. Die militaire oefeningen leidden uiteindelijk op 24 februari 2022 tot de start van de Russische invasie in Oekraïne.