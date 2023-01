Goed voor de mama én voor de foetus: waarom (blijven) sporten tijdens een zwangerschap een goed idee is

"Wees toch maar wat minder actief" of "doe het zachtjesaan" is nog vaak het advies, en veel koppels volgen dat ook. Maar eigenlijk is dat nergens voor nodig. Zwangere vrouwen kunnen perfect verder blijven sporten, of beginnen te sporten, zegt Hedwig Neels van het UZA. Zij werkt onder meer ook voor het platform "The Women Peloton" dat vrouwen op de fiets wil krijgen en ook een podcast-serie uit heeft over vrouwen en sporten.

"Het is evident dat je gevaarlijke sporten moet laten en in je achterhoofd moet houden dat je voorzichtig moet blijven, maar laat je dat vooral niet beletten om te blijven sporten", zegt ze. "We moeten dit durven stimuleren."

Er is effectief ruimte voor verbetering, want 85 procent van de zwangere vrouwen haalt niet de standaard van 150 minuten fysieke activiteit per week, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt. Hieronder schetsen we de voordelen van zwanger sporten, hoe je het het best aanpakt en wat eventuele valkuilen zijn.