10 supporters van AA Gent betrapt op bezit of gebruik van drugs: "Bij volgende misstap riskeren ze stadionverbod"

Bij een drugsactie in de Ghelamco Arena afgelopen zondag zijn 10 personen betrapt op het bezit of het gebruik van drugs. De controles vonden plaats net voor de wedstrijd tussen AA Gent en KV Kortrijk. Wie in bezit was van drugs moest meteen een boete betalen en de wedstrijd verlaten. Bij een volgende misstap riskeren ze een stadionverbod.