Aanslag op militaire basis in Somalië door islamitische terreurbeweging: al zeker 35 doden

Situatie in Somalië

Al-Shabaab is sinds 2007 actief in Somalië. De terreurbeweging wil de Somalische overheid omverwerpen om volgens een strikte interpretatie van de islam te regeren. De overheid is met een groot offensief bezig om de controle over het land terug te winnen.

De Somalische president Hassan Cheikh Mohamoud kondigde een "totale oorlog" aan. Recentelijk is de stad Haradhere weer in handen van de overheid. Deze stad heeft een groot strategisch belang en stond een decennium lang onder het bewind van al-Shabaab.

Het aanslepende geweld tussen de overheid en de terreurbewegingen gaat gepaard met veel lijden. Meer dan 200.000 Somaliërs hebben een gebrek aan voedsel. Medewerkers van de Verenigde Naties (VN) spreken van een verwoestende hongersnood in bepaalde delen van het land.