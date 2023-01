Antwerpse politie klist 15-jarige drugsdealer die sok vol cocaïne weggooit

In Wilrijk heeft de Antwerpse politie een tiener opgepakt die 16 gram cocaïne bij zich had. De agenten wilden een bromfietser controleren die verschillende overtredingen had begaan. Maar de jongeman sloeg meteen op de vlucht. Kort daarna liet de 15-jarige zijn bromfiets achter en liep hij te voet verder.

Terwijl hij wegvluchtte, gooide hij een sok op een garagebox. Daarin bleek 16 gram cocaïne te zitten. De politie kon de tiener vatten en arresteren. Hij had ook nog 835 euro op zak. De feiten dateren van vrijdagvond. De jongeman wordt voorgeleid bij de jeugdrechter.