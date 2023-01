Blaarmeersen in Gent krijgt vast reddersteam: "De vacatures staan open"

Farys laat weten dat de aanwervingsperiode net begonnen is. "We zoeken mensen met een hoger diploma redder of mensen die redder zijn en zich willen bijscholen. We voorzien een interne opleiding om ook in open water te leren redden", zegt Meyvaert. "Het is belangrijk om te benadrukken dat we een vaste job aanbieden, met een goede verloning." Op dit moment werken er al een 20-tal redders voor Farys, in de binnenzwembaden van Gent.