Braziliaans president Lula ontslaat 40 militairen die zijn presidentiële residenties moesten beveiligen

Lula is nog altijd niet kunnen verhuizen door de wankele beveiliging van het Alvorada-paleis en de Granja do Torto, het officiële buitenverblijf aan de rand van Brasilia, waar tot voor kort voormalig economie-minister Paulo Guedes woonde. "We leven van dag tot dag, mijn echtgenote Janja en ik hebben nog altijd geen huis om in te wonen."