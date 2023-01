Britse regering blokkeert Schotse transgenderwet, premier Sturgeon woest: "Frontale aanval op Schots parlement"

Maar de Britse regering steekt daar nu een stokje voor. Ze blokkeert de wet, omdat ze vreest dat die in conflict komt met de wettelijke bescherming van de gelijkheid van burgers (de zogenoemde "Equality Act" in het hele Verenigd Koninkrijk. Ze vreest voor "significante complicaties" als er twee erkenningssystemen in het VK bestaan. De Britse regering is naar verluidt ook bezorgd over de veiligheid van vrouwen. Kwaadwillende mannen zouden bijvoorbeeld kunnen doordringen tot ruimtes die zijn voorbehouden aan vrouwen, zoals kleedruimtes, klinkt het daar.