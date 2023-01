IVAREM start campagne met "propere selfie" om omgeving glasbollen, textielcontainers en ondergrondse containers sluikstortvrij te houden

Intercommunale IVAREM wil het sluikstort in vijf van haar gemeenten terugdringen. Het gaat om kleinere gemeenten: Willebroek, Putte, Sint-Katelijne-Waver, Bornem en Puurs-Sint-Amands, want Mechelen en Lier hebben hun eigen aanpak. "Het afgelopen jaar hebben we in die vijf gemeenten in kaart gebracht waar er het meeste sluikstort was aan verzamelcontainers. Dat zijn glasbollen, textielcontainers en ondergrondse afvalcontainers", zegt Filip Van Assche, communicatieverantwoordelijke bij IVAREM. "Aan die locaties gaan we de komende twee jaar, met een beurtronde, een bord zetten waarmee we mensen oproepen om niet te sluikstorten en sluikstort te melden."