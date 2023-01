"Eens kijken of ik te vervangen ben": onze redactie test populaire chatbot op basis van artificiële intelligentie ChatGPT uit 

"Een echt lied in elkaar boksen kan het niet", zo ventileerde de muzikant zijn frustraties daarover. "Muziek ontstaat uit lijden, uit een complexe en menselijke strijd. Maar algoritmes kunnen niet voelen, data kunnen niet lijden, ChatGPT heeft niets moeten doorstaan."



Toch lijkt ChatGPT here to stay. Het succes zit hem vooral in de eenvoud van het systeem. "De technologie bestaat al enkele jaren, maar wat er nu nieuw is, is dat het extreem toegankelijk is geworden", zo vertelt Vandendriessche. "Je hebt er geen technische kennis meer voor nodig. Je moet enkel een webbrowser hebben, naar een webpagina gaan, een account aanmaken en dan kan je het beginnen gebruiken. En omdat nu iedereen het kan gebruiken, is het nu echt ontploft."