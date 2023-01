Check – Hoeveel betaalt Vlaanderen aan het World Economic Forum? Wat levert dat op? En heeft Zwitserland echt 5.000 militairen ingezet?

"De bedrijven die zowel ik als Geert Bourgeois in Davos hebben ontmoet, hebben de voorbije jaren voor meer dan 5 miljard euro geïnvesteerd in Vlaanderen. Als je dat afzet tegenover het lidmaatschap van het WEF, dan is dat echt peanuts in vergelijking met wat we binnenhalen van investeringen."

We vroegen bij het kabinet van Jambon naar een verantwoording van die vermelde 5 miljard euro. Volgens het kabinet van Jambon is dat cijfer afkomstig van Flanders Investment and Trade (FIT), het overheidsagentschap dat het Vlaams ondernemerschap in het buitenland mee helpt promoten. Van dat agentschap kreeg VRT NWS een kort document waarin de cijfers beschreven staan. (lees verder onder de foto.)