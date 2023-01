Nooit eerder delfde China zoveel steenkool, toch blijft het aandeel van steenkool in hun energiemix dalen

Terwijl de coronacrisis in het Westen stilaan vergeten is, is ze in China nog dagelijkse kost. De Chinese overheid versoepelde pas vorige maand zijn strenge lockdownbeleid. Dat beleid heeft ook sterk ingehakt in de economie, die slechts half zo sterk groeide als verwacht. China heeft zichzelf nu een duidelijke opdracht opgelegd: zich een weg uit die economische malaise produceren.