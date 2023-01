Pier Antonio Panzeri, vermeende spilfiguur in corruptiezaak Europees Parlement, gaat Belgische justitie helpen als spijtoptant

Voormalig Europarlementslid Pier Antonio Panzeri gaat de Belgische justitie bijstaan als spijtoptant in het onderzoek naar het Qatar-corruptieschandaal. Panzeri wordt gezien als een van de spilfiguren in dat schandaal en had beroep aangetekend tegen een verlengde aanhouding. Dat beroep heeft hij ingetrokken. Nu blijkt dat hij het statuut van spijtoptant krijgt en dat hij zal samenwerken met de Belgische justitie. In ruil kan de man rekenen op een lagere straf.