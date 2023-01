Definitieve herstelling brugvoegen viaduct Merksem op de Antwerpse ring: een hele week hinder vanaf vanavond

Wie de grootste problemen wil vermijden, kan steeds omrijden via de Liefkenshoektunnel. Wanneer de files in Merksem erg lang worden, dan kan het verkeerscentrum beslissen om die tunnel tolvrij te maken, in één richting of in beide richtingen. Als dat het geval is, dan hoor je dat steeds in de radioverkeersbulletins op MNM, StuBru, Radio 1 en Radio 2 bij ons op de VRT. Of volg de situatie de voet via onze verkeerspagina.