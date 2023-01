Boris Pistorius wordt de nieuwe Duitse minister van Defensie

Pistorius is een doorgewinterd politicus. Hij diende al 10 jaar als minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Nedersaksen. Het was wel alom geweten dat de man ook een post op federaal niveau ambieerde. Zijn politieke ervaring zal hem alvast goed van pas komen, want hij komt aan het hoofd van Defensie te staan in een moeilijke periode.

Verschillende landen voeren immers de druk op in verband met wapen- en tankleveringen aan Oekraïne. Onder andere Polen dringt erop aan dat Duitsland snel een beslissing neemt over de levering van Duitse Leopard 2-gevechtstanks. Polen wil die graag leveren aan Oekraïne, maar kan dat niet zonder de toestemming van Duitsland.

Daarover zit Pistorius nu vrijdag samen met de zogenoemde Oekraïne ContactGroep op de Amerikaanse basis Ramstein in Rijnland-Palts. Daarvoor komt de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin naar Berlijn. Het belooft dus meteen een bewogen week te worden voor de nieuwe Defensieminister.