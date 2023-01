Eerbetoon aan overleden papa uit Ronse kan beste street art van de wereld worden

De organisatie Street Art Cities kiest elk jaar de beste street art ter wereld. Ook nu hebben ze 100 werken uit 30 verschillende landen geselecteerd die kans maken op de wereldtitel. Amper 2 werken uit ons land zijn uitgekozen, en 1 van de kanshebbers is een graffitiwerk uit Ronse. Het kunstwerk is enorm groot en palmt de volledige gevel van een huis in. De tekening is een eerbetoon aan de overleden papa van de 8-jarige Azaléa. De Italiaan Skugio maakte het graffitiwerk en Azaléa stond er model voor. Haar papa overleed anderhalf jaar geleden, in de zomer van 2021.