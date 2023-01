Eerste buurtrestaurant opent in Herentals: "Samen eten is altijd gezelliger"

Romain en Greta zijn de eerste klanten van het buurtrestaurant en ze zijn heel enthousiast. "Het is ons al heel goed meegevallen, de vrijwilligers doen hun uiterste best, en dat is heel belangrijk voor mij", zegt Romain. "We wonen hier vlakbij dus voor ons is het heel interessant om te komen eten. We zijn beide op pensioen, en hier kan je wat contacten leggen met andere mensen", voegt Greta toe. "Ik denk dat we hier elke week naartoe komen. Op onze leeftijd is het wel fijn om met anderen samen te zitten. Samen eten is altijd gezelliger."