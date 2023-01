Ford-terrein in Genk is nu helemaal herbestemd als Logistic Valley Flanders en dat levert 2.500 jobs op

Na de sluiting van Ford in december 2014 heeft Vlaanderen de terreinen kunnen overnemen. De afbraak van de gebouwen en de sanering van de gronden hebben heel wat tijd in beslag genomen, maar ondertussen was ook de zoektocht naar de herbestemming onder leiding van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) gestart. Er werd een masterplan opgemaakt en publieke en private partners engageerden zich voor de ontwikkeling van de terreinen. Die werden opgesplitst in drie grote zones. De derde en laatste zone is nu overgedragen aan de stad en de provincie zodat ze verder kan afgewerkt worden.