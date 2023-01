Na Griekenland wil ook Frankrijk "anti-inflatiemandje" met basisproducten invoeren: zo gaat dat in zijn werk

In het "anti-inflatiemandje" van de Griekse overheid zitten vooral huismerken van de supermarkten. Ze hebben een vaste prijs en zijn gemiddelde 20 procent goedkoper dan de andere producten. Je herkent ze aan een speciaal logo op de verpakking. "Dat er bijna uitsluitend huismerken in het pakket zitten, was niet naar de zin van veel Grieken", zegt Tersago. "In België zijn huismerken niet minderwaardig, maar voor de Griek staat een goed merk garant voor een goed product. Daar is kritiek op gekomen."