Corruptie in het Europees Parlement: Belg Marc Tarabella niet langer welkom bij Europese fractie, spilfiguur Panzeri blijft aangehouden

Gisteren heeft het Europees Parlement de procedure opgestart om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van de Belg Marc Tarabella (PS) en de Italiaan Andrea Cozzolino. Ze doen dat omdat Tarabella en Cozzolino genoemd worden in het gerechtelijk onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement. De stemming over het opheffen van die onschendbaarheid vindt wellicht plaats tijdens de plenaire zitting in Brussel op 1 en 2 februari.

De twee parlementsleden werden in december vorig jaar al geschorst, maar nu ze ook hun immuniteit dreigen te verliezen, zijn ze niet meer welkom bij de Europese fractie van de sociaaldemocraten. "We willen dat ze zich terugtrekken uit de fractie", klinkt het bij fractievoorzitter Iratxe Garcia Perez. "We verwachten een reactie, als ze dat niet op eigen initiatief doen, zal de fractie daar deze week zelf een beslissing over nemen."