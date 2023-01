Sociale huisvestingsmaatschappij schopt tegen schenen van gemeente Roosdaal: "Nog geen vergunning voor dat project"

Afgelopen weekend werd de nieuwe woonwijk Halleweg in Onze-Lieve-Vrouw Lombeek plechtig geopend. De sociale huisvestingsmaatschappij Providentia maakte van de gelegenheid gebruik om ook de plannen voor te stellen voor de bouw van nog eens 20 sociale woningen. "In totaal beslaat het project 43 sociale woningen", zegt Leen Deraedt, algemeen directeur van Providentia. "In de eerste fase, die nu afgewerkt is, gaat het om 16 grondgebonden en grotere koop- en huurwoningen. Ze zijn duurzaam en werden voorzien van zonnepanelen. In een tweede fase komen er vooral kleinere woningen voor kleinere gezinnen en alleenstaanden. Dat gedeelte moet nog gerealiseerd worden. Daarover wordt de buurt nu geïnformeerd en de aanvraag voor een omgevingsvergunning is in volle voorbereiding", zegt Deraedt nog.