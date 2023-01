Genk organiseert 'omstaanderstraining': inwoners leren omgaan met ongewenst gedrag in de straat

“Wij willen dat mensen zich thuis voelen in Genk”, benadrukt schepen van Samenleven Anniek Nagels (CD&V). “En we merken toch ook dat mensen soms onaangepaste uitspraken doen of gedrag vertonen. Dat kan gaan over racisme, discriminatie of seksuele opmerkingen. Dat is niet OK.” Vanaf donderdag kunnen 300 mensen een cursus volgen hoe ze moeten omgaan met dit soort gedrag. “Want je moet het slachtoffer steun bieden, maar je moet jezelf ook nog comfortabel blijven voelen”, aldus Nagels.