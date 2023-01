Gent stelt circulatieplannen in Gentbrugge en Sint-Amandsberg uit na buurtprotest en rechtszaak

Eén van de centrale punten in het protest van de omwonenden en handelaars was de afsluiting van de Gentbruggebrug voor drie maanden voor alle auto- of busverkeer. Dat was volgens de stad nodig om het circulatieplan voor te bereiden. Enkele buurtbewoners protesteerden, onder meer omdat het verkeer er soms stroef verloopt door de werken rond de werken aan de Dampoort.

Ook het busverkeer, met de drukke lijnen 3 of 6, moest door de voorbereidende werken heel wat haltes schrappen. Door de uitspraak van de rechter blijft de brug nu helemaal open. Gent belooft in de toekomst, bij de uitrol in de zomer, de hinder meer te beperken en verkeer over de brug mogelijk te houden.