Peter Van de Veire over Radio2-ochtendshow "Goeiemorgen Morgen!": "Willen mensen courage geven, er is al genoeg gedoe"

Van de Veire heeft al 15 jaar ervaring met ochtendshows, eerst op StuBru en daarna 13 jaar op MNM. Voor hem zit de uitdaging in het feit dat hij nu voor een nieuwe zender werkt. "Ik neem mijn ervaring mee en heb nu eindelijk voor het eerst eens gefocust een project kunnen voorbereiden", zegt hij.

"De rode draad door al mijn radiowerk is: de luisteraar is belangrijkste pion, gast, klant, noem het zoals je wil, die moet centraal staan. Vandaar ook de keuze voor die titel "Goeiemorgen Morgen!" We leven in een norse wereld op dit moment, maar wat ik altijd gewild heb, is: oprecht "goeiemorgen" zeggen, met een glimlach in de stem en de mensen gelukkig maken voor de rest van de dag. We gaan het zware nieuws niet uit de weg, maar we willen de mensen wel courage geven voor hun dag, goesting in het leven, er is al genoeg gedoe."