Gooikoorts wordt deze zomer opnieuw een volwaardig folkfestival: “Laïs en Oysterband staan al op de affiche”

“We zijn blij dat we weer een volwaardig festival kunnen organiseren”, zegt Voorzitter Filip Verneert. “Het heeft aan een zijden draadje gehangen, en er zijn al niet veel folkfestivals meer. Na corona was het eigenlijk op sterven na dood, maar we komen deze zomer terug. En we zetten meteen twee grote namen op de affiche zoals Laïs, maar ook de oerfolkgroep The Oyster Band. En er zullen ook nog heel wat kleinere en Belgische groepen optreden.”

Gooikoorts duurt drie dagen en vindt begin juli plaats, ze hopen op 5.000 bezoekers.